Märkte um 12: DAX in schwindelerregenden Höhen - Volkswagen-Aktie im Höhenflug

Nachdem der DAX am Dienstag auf ein neues Allzeithoch bei 14.601 Punkte kletterte, legt der Index am Mittwochmittag eine Verschnaufpause ein. Wegen der starken Vorgaben aus den USA dürfte sich die Rekordjagd weiter fortsetzen. So schrieb der S&P 500 am Dienstag mit einem neuen historischen Top wieder einmal Börsen-Geschichte.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,1% 14.573 MDAX -0,4% 32.023 TecDAX -0,3% 3.380 SDAX -0,4% 15.389 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.845

Volkswagen: Aktie weiterhin gefragt

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 16 Gewinner und 14 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte, genau wie an den Vortagen, zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund fünf Prozent nach oben. Der jüngst verkündete Geschäftsausblick stimmt die Anleger weiterhin positiv.

Bildquelle: Pressefoto Volkswagen

Wacker Chemie: Starke Zahlen und positiver Ausblick

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881) im Fokus. Trotz der Corona-Krise kam der Münchener Chemiekonzern vergleichsweise unbeschadet durch das vergangene Jahr. Auch der Geschäftsausblick fällt sehr positiv aus.

