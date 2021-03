DJ Britische Mobilfunk-Frequenzauktion bringt 1,36 Mrd Pfund ein

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Die britische Auktion neuer Mobilfunkfrequenzen hat 1,36 Milliarden Pfund eingebracht, wie die Medienaufsicht Ofcom mitteilte. Die vier größten Mobilfunknetzbetreiber in Großbritannien - EE Ltd. der BT Group plc, Hutchison 3G UK Ltd., Telefonica UK Ltd. und Vodafone Ltd. - hätten in der Auktion mitgeboten. In insgesamt 34 Bieterrunden haben sie sich insgesamt 200 Megahertz Spektrum gesichert.

Die Regulierungsbehörde teilte weiter mit, dass Hutchison 3G UK und Telefonica UK Frequenzbänder im Bereich von 2 x 10 MHz für jeweils 280 Millionen britische Pfund gewonnen haben. Telefonica sicherte sich außerdem 40 MHz im Bereich von 3,6-3,8 GHz für weitere 168 Millionen Pfund.

Vodafone UK erhielt für 176,4 Millionen Pfund den Zuschlag für 40 MHz im 3,6-3,8 GHz-Band. EE bekam für 280 Millionen Pfund den Zuschlag für 2x10 MHz im 700-MHz-Band. Für 4 Millionen Pfund bekam EE 20 MHz im 700-MHz-Band und für 168 Millionen Pfund 40 MHz im 3,6-3,8-GHz-Band.

Die wichtigste Phase der Frequenzauktion sei abgeschlossen, die erworbenen Frequenzen werden sowohl den aktuellen Mobilfunkdiensten zugutekommen als auch neuen 5G-Netzwerke in Großbritannien unterstützen.

Die Frequenzauktion geht nun in die zweite Phase, an deren Ende die Geschäftsbedingungen festgelegt werden sollen.

March 17, 2021

