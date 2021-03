Volkswagen will den Verkauf von Elektroautos in diesem Jahr beschleunigen. 450.000 elektrifizierte Fahrzeuge, das sind sowohl Autos mit reinem Batterieantrieb als auch Hybridwagen, sollen an Kunden ausgeliefert werden - mehr als doppelt soviele wie 2020. Dazu sollen ab Sommer E-Autos der ID-Baureihe auch online verkauft werden, wie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...