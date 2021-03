DJ MARKT USA/Abwarten vor Entscheidung der US-Notenbank

Kaum verändert dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Tag der Fed-Entscheidung starten. Bis zum Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank gegen 19 Uhr MEZ dürfte verstärkte Zurückhaltung dominieren. Mit Spannung wird vor allem erwartet, ob und wie die Fed auf die zuletzt stark gestiegenen Anleiherenditen reagieren wird. Diese waren zwischenzeitlich Auslöser für kräftige Abgaben an den globalen Aktienmärkten. Es wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed an ihrer lockeren Geldpolitik und den Anleihekäufen festhalten wird.

"Der Markt reagiert sehr, sehr sensibel auf Änderungen der Geldpolitik", merkt Hugh Gimber an, Stratege bei JP Morgan Asset Management. "Aber der Schlüssel wird die Kommunikation sein: Wie werden die Notenbanker den leicht aufgehellten Konjunktur-Ausblick ausbalancieren und gleichzeitig signalisieren, dass die Fed weiter da ist, um die Märkte zu unterstützen?", so der Teilnehmer weiter.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. Für den Nasdaq-Future geht es mit wieder anziehenden Anleihen-Renditen um 0,5 Prozent nach unten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert auf 1,64 Prozent, nach 1,62 Prozent am Vorabend. Der Technologie-Sektor reagiert besonders sensibel auf steigende Kapitalkosten.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es werden lediglich für den Februar die Baubeginne und -genehmigungen veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Lennar-Aktie um 1,6 Prozent nach oben. Das Hausbau-Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal mit dem bereinigtem Gewinn je Aktie sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die eigenen Ziele übertroffen. Die Crowdstrike-Aktie legt nach besser als erwarteten Zahlen um 5,4 Prozent zu.

March 17, 2021

