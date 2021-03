Große Pläne von Volkswagen: VW platzierte bei seinem Batteriepartner Northvolt einen Batterie-Auftrag im Volumen von über 14 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte VW an, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs "Gigafabriken" hochzuziehen. Wichtig: Volkswagen setzt dabei auf eine prismatische Einheitszelle, was große Auswirkungen auf die Batterie-Partner haben kann. Bis 2030 soll diese prismatische Zelle in 80 Prozent aller Fahrzeuge verbaut werden.Chance Samsung SDIUBS schreibt, dass das Hochfahren ...

