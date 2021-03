Der MDAX-Konzern Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) sorgte in den vergangenen 24 Stunden fürAufsehen, nachdem man bekannt gab, künftig in die Produktion von Batterien für E-Autos einsteigen zu wollen.Die Anleger reagierten auf diese Nachrichten begeistert und der Kurs schoss um gut 13 % auf über 125 Euro nach oben. Damit konnten einige Teile der Verluste aus den vergangenen Wochen wieder ausgeglichen werden, nachdem der Kurs nach seinem Rekordhoch Anfang des Jahres von 181,30 Euro stark einbrach.Zukünftige Zusammenarbeit mit AutomobilherstellernDie Batterien sollen für Fahrzeuge im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Momentan wird darüber berichtet, dass man sich bereits mit mehreren Autoherstellern in Verhandlungen befinde. Details zu möglichen Vertragspartnern sind dabei jedoch noch nicht ans Licht gekommen. Ein potenzieller Partner könnte Volkswagen (ISIN: DE0007664039) sein, mit dem man schon gemeinsam seit 2009 an Lithium-Akkus forscht. VW hatte Anfang der Woche im Rahmen eines medial groß aufgefahrenen "Power Day" bereits ihre eigene Batterieoffensive vorgestellt und bekannt gegeben, dass man künftig sechs Batteriezellfabriken in Europa hochziehen möchte.

