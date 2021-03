Für 46,5 Mio. Euro liefert das Unternehmen 61 Löschgruppenfahrzeuge LF-KatS für den bundesweiten Zivilschutz und 265 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern, berichtete es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Das Bundesministerium für Inneres bestellte bereits im Jänner im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 61 Normfahrzeuge ...

