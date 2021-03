ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Auf dieser habe das Unternehmen umfangreiche Details zu den Geschäftsplänen genannt, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die einzige neue Initiative sei allerdings die Expansion in acht eher kleine Märkte Osteuropas. Die Ziele für die Umsätze und Verkäufe seien optimistisch, die für die Profitabilität hingegen eher vorsichtig./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 10:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

