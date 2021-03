Unsere beiden heutigen Protagonisten Varta und BioNTech befinden sich aktuell in hochgradig spannenden Chartkonstellationen. Die Aktie des Batterieherstellers Varta zündete am gestrigen Dienstag (16.03.) den Turbo und konnte so den Druck von einer eminent wichtigen Unterstützung nehmen. Allerdings bedarf der Vorstoß auf der Oberseite noch einer Bestätigung. BioNTech hat sich in den letzten Handelstagen wieder nach oben gekämpft. Die Aktie befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...