In der zurückliegenden Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine sehr feste Tendenz, wobei der MSCI WORLD (EURO)-Index kräftig um weitere + 2,6 % anzog.Zum einen wurde diese hoch dynamische Rallye-Fortsetzung dabei nach wie vor von sehr konjunkturzyklischen Aktiensektoren und -titeln getragen (allen voran in der letzten Woche der internationale Luftverkehrs- und Flugzeugbau-Sektor, aber auch die Automobil-, Basismetall- und Stahlbranche). Gleichfalls kam es jedoch auch im Segment jüngst besonders stark abgestürzter, besonders chancen- (?), damit aber auch risikoreicher Technologietitel zu markanten Kurserholungen.Aus makroökonomischer Sicht erfolgte dieser insgesamt von einer zunehmenden Risikofreude der Aktienmärkte zeugende Kursaufschwung der letzten Woche in einem Umfeld, in dem ausgelöst von einer zwar moderaten Februar-Kerninflationsrate von nur 1,3 % in den USA, jedoch einem dem gegenüber im Februar deutlich um + 2,5 % gegenüber dem Vorjahr angestiegenen Kern-Produzentenpreisindex die Langfristzinsen speziell in den USA deutlich kletterten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher Anleihen: um + 8 Stellen auf 1,62 %).

