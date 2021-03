Mainz (ots) -Donnerstag, 18. März 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Andrea Sawatzki, SchauspielerinCorona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht13-Jähriger rettet Hühner - Gerettete Legehennen bekommen PullisRezeptvorschlag von Armin Roßmeier - Gefüllte ZwiebelPartnersuche in Corona-Zeiten - Zum neuen Glück trotz Kontaktsperre?Kardinal Woelkis Missbrauchsgutachten - Talk mit Leiterin des ZDF-Studios NRWDonnerstag, 18. März 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldPirmasens und die Corona-Notbremse - RLP zwingt die Stadt per ErlassExpedition Deutschland: Elxleben - Robertos SofteisRapperin Finna - Engagement durch MusikDonnerstag, 18. März 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagHinter den Kulissen von "Ku'damm 63" - Tricks der Kostümbildner beim FilmDonnerstag, 18. März 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbIreen Sheer feiert Jubiläum - 60 Jahre auf der BühneModetrends für den Sommer - Designer-Tipps aus ParisPorträt August Wittgenstein - Zum Start von "Ku'damm 63"Donnerstag, 18. März 2021, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Hoffnung mit Risiko - Impfen ohne Vertrauen?Gäste:Michael Müller, SPD, Regierender Bürgermeister von BerlinBoris Palmer, Bündnis 90/Die Grünen, Oberbürgermeister von TübingenCorinna Pietsch, Leiterin Virologie, Uniklinik LeipzigFrank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender WeltärztebundBirgid Puhl, Hausärztin, Impfärztin, Impfzentrum HamburgWolfgang Niedecken, Musiker, will sich bald impfen lassenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4866570