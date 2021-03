Bei Amazon ist an der Börse weiterhin Geduld angesagt. Am Mittwoch notiert die Aktie vorbörslich im Minus. Colin Sebastian, Analyst bei Baird, kann die Schwächephase fundamental nicht nachvollziehen. In der aktuellen Branchenrotation mache der Markt den Fehler, Top-Unternehmen wie Amazon nicht auf dem Schirm zu haben."Die Börse übersieht derzeit eines der überzeugendsten Abomodelle im Internet- und Techsektor", so Sebastian in seiner Studie. "E-Commerce, Marketplace Services und Cloud - all das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...