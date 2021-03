Augsburg (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt ist in Bewegung, so Andrea Greisel, Asset Managerin der Fürst Fugger Privatbank.Im Januar habe es zahlreiche Neuemissionen gegeben, insbesondere viele mit langen Laufzeiten. Selbst die Kaufprogramme der EZB hätten hier nicht mehr ausgereicht, um die neuen Papiere aufzunehmen. Durch den Konjunkturoptimismus und die dadurch gestiegenen Renditen hätten nicht nur die Neuemissionen massiv an Wert verloren. Eine österreichische Staatsanleihe mit 100-jähriger Laufzeit habe sogar seit Dezember 40% ihres Kurswertes verloren. "In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Signale für ein Ansteigen der Inflation, bedingt durch nie dagewesene staatliche Konjunkturpakete und den geldpolitischen Stimulus der Zentralbanken. Dies hat besonders den Kursen von langen Anleihen geschadet", so Andrea Greisel. ...

