DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Video-BI-PK), Heidelberg 07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Frauenfeld 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK), Werdohl 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,584 Mrd CHF *** 08:45 DE/BMW AG, Analysten- und Investoren-Tag (via Webcast) *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:20 DE/Vantage Towers AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK (virtuell) *** 10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK (digital) und Roundtable mit CEO Duesmann *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital) 10:00 DE/Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), PK zur aktuellen Lage des Gastgewerbes, Berlin 10:15 DE/Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder, PK zu den Klimaeffekten der Digitalisierung, Berlin 10:30 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zur Vorstellung der Watchlist und der HV-Saison in und nach Corona-Zeiten *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung siebter TLTRO3 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP 13:00 FI/Nokia Corp, Capital Markets Day (virtuell) 13:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, Online-PK zum Transatlantic Business Barometer *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 22,0 zuvor: 23,1 *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 700.000 zuvor: 712.000 *** 14:10 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der EU-Kommission zur Bankenunion 14:30 DE/Ministerpräsidenten Söder und Müller, PK nach Konferenz der Länder-Ministerpräsidenten mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Berlin *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 16:55 US/Fed-Chairman Powell, Rede (per Videoaufzeichnung) bei einer BIZ-Konferenz *** 18:15 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis, Rom *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton *** - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Sondersitzung zum weiteren Vorgehen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020, Bad Homburg - US/Außenminister Blinken, Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi (bis 19.3.), Anchorage ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

March 17, 2021

