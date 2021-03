DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

GIEAG Immobilien AG: GIEAG Immobilien AG meldet Verkauf eines aus 55 Doppelhaushälften bestehenden Wohnportfolios in Erbendorf



17.03.2021 / 15:45

München, 16./17.03.2021 - Die familiengeführte Münchener Immobilienaktiengesellschaft GIEAG Immobilien AG (GIEAG) meldet den Verkauf eines aus 55 Doppelhaushälften bestehenden Bestandsportfolios in Erbendorf in der Oberpfalz.



Die 55 Doppelhaushälften mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 8.000 Quadratmeter, wurden 2008 durch die Stadt Erbendorf in massiver Bauweise auf einem ca. 19.600 Quadratmeter großem Grundstück errichtet und von GIEAG 2011 von der Stadt Erbendorf erworben. Das Wohnportfolio befindet sich in einem neuwertigen und gepflegten Zustand und ist aktuell - nach erfolgter Mietvertragsverlängerung - zu 100 % an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Endnutzer der Wohneinheiten sind Angehörige der US-Streitkräfte.



Der Verkauf an eine private Investorengruppe erfolgte im Rahmen eines Asset Deal. Der strukturierte Transaktionsprozess wurde auf der Verkäuferseite von BGA Invest GmbH, Grünwald b. München, begleitet. Rechtliche und steuerliche Beratung erfolgte durch SATELL Rechtsanwälte Steuerberater, München.



"Unser Leitmotiv "Werte entwickeln für Generationen" bestätigt sich eindrucksvoll mit dem Verkauf unserer Bestandsimmobilie in Erbendorf. Unser Gespür für langfristig prognostizierte Marktentwicklungen und die richtigen Entscheidungen im Rahmen der über Jahre hinweg getätigten Investitionen, ist die Basis für unseren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Der Verkauf ist auch finanziell ein Erfolg und trägt damit zum weiteren Wachstum unserer Gruppe in der Zukunft bei", so Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG.





Über die GIEAG Immobilien AG:

GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.



So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

