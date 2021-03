DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: Gewinnverwendungsvorschlag der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2020 - Zusätzlich zur stabilen Dividende von 0,75 Euro wird ein Jubiläumsbonus von 0,25 Euro vorgeschlagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta027/17.03.2021/15:30) - 17. März 2021 -Vorstand und Aufsichtsrat der OVB Holding AG haben sich heute entschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, zusätzlich zu der stabilen Dividende von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie die Ausschüttung eines einmaligen Jubiläumsbonus aus Anlass des 50-jährigen Bestehens von 0,25 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt also eine Ausschüttung von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu beschließen.

(Ende)

Aussender: OVB Holding AG Adresse: Heumarkt 1, 50667 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.de Website: www.ovb.eu

ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1615991400614 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 10:30 ET (14:30 GMT)