Heute wartet die Finanzwelt mal wieder auf Fed-Chef Jerome Powell, der heute vor der Herkules-Aufgabe steht, die richtigen Worte zum Anstieg der US-Renditen zu finden. Droht hier für die Börse Ungemach? Was kann, wird oder würde die Fed tun, wenn … - Experten erwarten einen verbalen Drahtseilakt, der natürlich auch Auswirkungen auf die Währungen und die Aktienmärkte haben wird. Im Vorfeld sollte man einfach in Deckung bleiben. Wobei es durchaus auch Investitions-Chancen gibt. So kann man sich bei den Wasserstoff-Aktien Plug Power und Fuelcell allmählich auf die Lauer legen. Ohnehin im Aufwind befinden sich die deutschen Autobauer, allen voran VW. Zu Lasten von Tesla, die gestern gegen den Trend korrigierte. Warum? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.