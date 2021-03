Das Startup-Programm der Nasa hat mit der Smart Tire Company ein Unternehmen hervorgebracht, das ab 2022 Fahrradreifen aus Metall verkaufen will. Die sollen ebenso flexibel wie Gummireifen sein. Die US-Weltraumbehörde Nasa forscht stetig an Technologien, die im All und auf anderen Himmelskörpern nützlich sein können. Dazu gehört seit rund 50 Jahren auch die Reifentechnologie. Unkaputtbare Reifen aus Metallgeflecht brauchen keinen Luftdruck Ingenieure aus dem Nasa Glenn Research Center haben nun Reifen entwickelt, die aus einem Geflecht hochstabiler Metalllegierungen bestehen. Die Nasa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...