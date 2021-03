DJ MÄRKTE USA/Wall Street von Rentenmarkt und Fed gebremst

NEW YORK (Dow Jones)--Verunsicherung wegen der laufenden US-Notenbanksitzung und ein erneuter Anstieg der Rentenrenditen bremsen zur Wochenmitte die Wall Street. So springt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Jahreshoch - sie legt um 5,3 Basispunkte auf 1,67 Prozent zu. Das Muster fallender Technologiewerte bei steigenden Marktzinsen setzt sich fort, denn der Sektor reagiert wegen eines hohen Kapitalbedarfs sensibel auf steigende Kapitalkosten. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 32.936 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent und der technologielastige Nasdaq-Composite verzeichnet ein Minus von 1,2 Prozent.

Die anziehenden Marktzinsen dürften die Fed unter Druck setzen, denn eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen liegt nicht in ihrem Interesse. Daher steigt die Verunsicherung unter Anlegern hinsichtlich der Sitzungsergebnisse, die gegen 19:00 Uhr MEZ erwartet werden. Änderungen an der lockeren Geldpolitik werden zwar nicht erwartet. Aber eine Anpassung des Zinsausblicks angesichts anziehender Inflationserwartungen und eine Reaktion auf die steigenden Marktzinsen wollen Marktbeobachter nicht völlig ausschließen.

US-Notenbankgouverneur Jerome Powell "befindet sich in einer schwierigen Lage, da er die Zinsen nicht so bald anheben möchte, aber gleichzeitig kann er den Anstieg der Renditen und das zunehmende Gerede über eine bevorstehend höhere Inflation nicht ignorieren", zeigt Marktanalyst David Madden von CMC das Dilemma auf. Schwache Immobiliendaten bewegen nicht; gestiegene Marktzinsen dürften die Bautätigkeit gebremst haben.

Dollar vor Fed nur wenig bewegt

Der Dollar bewegt sich im Vorfeld der am Abend anstehenden Beschlüsse der US-Notenbank kaum. Mehrere Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses hätten verlauten lassen, dass sie den Anstieg der US-Renditen aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und des besseren Ausblicks als eine Art Normalisierung betrachteten; deshalb sei es unwahrscheinlich, dass die Fed - im Gegensatz zur EZB - aktiv eine Reaktion auf den Renditeanstieg zeigen werde, blickt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke voraus. Steigende US-Renditen drücken auf den Bitcoin-Kurs. Die Kryptowährung läuft Gold als Fluchtwährung immer stärker den Rang ab. Der Goldpreis fällt nur moderat.

Die Ölpreise geben den vierten Handelstag in Folge nach. Die Sorgen vor einer Verzögerung der konjunkturellen Erholung in Europa wegen der schleppenden Impfkampagne belasten die Nachfrageerwartung und in der Folge auch die Preise. Belastet wird der Erdölmarkt auch von deutlicher als vorausgesagt gestiegenen Rohöllagerbeständen in den USA.

Lennar-Aktie profitiert nicht von guten Zahlen

Unter den Einzelwerten steigen Lennar um 1,8 Prozent. Das Hausbau-Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal mit dem bereinigtem Gewinn je Aktie sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die eigenen Ziele übertroffen. Die Crowdstrike-Aktie zieht mit besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen um 0,6 Prozent an. Auch der Ausblick der Cybersicherheits-Gesellschaft liest sich positiv.

Plug Power brechen um 16 Prozent ein. Das Unternehmen für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie muss die Geschäftsausweise für 2018 und 2019 korrigieren und auch einige spätere Quartalszahlen. Uber sinken um 5 Prozent. Der Fahrdienstleister will britischen Fahrern einen Status einräumen, der ihnen Urlaubsgeld und Rentenbeiträge garantiert. Händler sprechen von einer kostspieligen Entwicklung in einem der wichtigsten Auslandsmärkte. Coupa Software geben 7,8 Prozent ab - nach eigentlich positiven Geschäftszahlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.935,92 0,34 109,97 7,61 S&P-500 3.945,87 -0,43 -16,84 5,05 Nasdaq-Comp. 13.315,78 -1,16 -155,79 3,32 Nasdaq-100 13.001,15 -1,15 -151,13 0,88 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,4 0,15 3,6 5 Jahre 0,85 2,6 0,82 49,0 7 Jahre 1,32 4,9 1,27 67,4 10 Jahre 1,67 5,3 1,62 75,1 30 Jahre 2,42 4,3 2,38 77,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1908 +0,05% 1,1897 1,1897 -2,5% EUR/JPY 130,08 +0,27% 129,86 129,64 +3,2% EUR/CHF 1,1044 +0,33% 1,1021 1,1018 +2,2% EUR/GBP 0,8577 +0,15% 0,8554 0,8560 -4,0% USD/JPY 109,23 +0,21% 109,16 108,98 +5,8% GBP/USD 1,3883 -0,11% 1,3905 1,3898 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,5068 +0,08% 6,5044 6,5014 +0,1% Bitcoin BTC/USD 54.932,25 -2,44% 56.078,50 55.957,75 +89,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,93 64,80 -1,3% -0,87 +31,3% Brent/ICE 67,50 68,39 -1,3% -0,89 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,28 1.732,16 -0,2% -2,88 -8,9% Silber (Spot) 25,98 25,95 +0,1% +0,03 -1,6% Platin (Spot) 1.201,05 1.216,18 -1,2% -15,13 +12,2% Kupfer-Future 4,11 4,08 +0,9% +0,04 +16,8% ===

