WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mitwoch, den 31. März:

DONNERSTAG, DEN 18. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: BMW, Investoren- und Analystentag

09:00 DEU: Vantage Towers, Erstnotiz im Prime Standard 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 18:15 ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

CHE: CPH, Geschäftsbericht

CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

DEU: Homag Group, Jahreszahlen

DEU: Dürr, Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

FIN: Nokia, Capital Markets Day

USA: FedEx, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 01/21 09:00 DEU: DIW, Online-Pressegespräch DIW-Konjunkturprognose 2021+22 09:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/21

10:00 POL: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Outlook 03/21

15:00 USA: Frühindikator 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - EMA entscheidet zu Astrazeneca Amsterdam: Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA über Astrazeneca-Impfstoff + Reguläre Online-Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Gast + ca. 14:30 Pressekonferenz mit Berlins Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 10:00 DEU: Pk zur aktuellen Lage des Gastgewerbes mit Guido Zöllick, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges und Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland 10:30 DEU: BGH verhandelt über Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, Karlsruhe 10:30 DEU: Aktionärsvereinigung DSW, Online-Pk zur Vorstellung der 50 größten Kapitalvernichter USA: US-Außenminister Antony Blinken trifft den höchsten Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yan Jiechi LUX: EuGH-Gutachten zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) für Gaslieferungen - Nord-Stream 1 FREITAG, DEN 19. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 08:00 DEU: Secunet Security Network, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Energy, Hydrogen Day

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

DEU: Artnet, Jahreszahlen

DEU: AlzChem Group, Jahreszahlen

Deutsche Börse: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/21

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Löhne Q4/21 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:30 RUS: Zentralbank Zinsentscheid

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 02/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 02/21

EUR: S&P Ratingergebnis Spanien, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland, Polen

EUR: Moody's Ratingergebnis EU, Portugal

SNSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Türeci und U?ur ?ahin 11:30 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel MONTAG, DEN 22. MÄRZ 2021



TEMRINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Post DHL, Vorstellung Nachhaltigkeitsplan durch CEO Frank Appel CHE: SGS, Hauptversammlung

CHE: Schindler, Hauptversammlung

CHE: SNB, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/20 und Geschäftsbericht 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: CFNA-Index 02/21

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 18. Mitteldeutscher Fundraisingtag, Jena

BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 23. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DNK: AP Moeller Maersk, Hauptversammlung

10:30 DEU: Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG, Jahres-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Geschäftsbericht

CHE: Schindler, Geschäftsbericht

CHE: Roche Diagnostics Investor Day 2021 (online)

DEU: Porsche SE, Geschäftsbericht

DEU: Continental Tech Day Vitesco Technologies

DEU: ADVA Optical, Capital Markets Day

DEU: MAN, Jahreszahlen

FRA: Air Liquide, Sustainability Day

USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/21

06:30 NLD: Konsumausgaben 01/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 01/21

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/21

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/21

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Großanlagenbau im Maschinenbau: "Pandemie und Klimawandel - Großanlagenbau beschleunigt Transformationen" DEU: "Autogipfel" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Branche ISR: Israel wählt ein neues Parlament

MITTWOCH, DEN 24. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: Rational, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Online-Jahres-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Geschäftsbericht

DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (Online-Pk 10.30 h)

DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

DEU: PSI, Jahreszahlen

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 02/21

09:00 DEU: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Online-Pk zur Konjunkturprognose für 2021 09:15 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 10:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: ImmoScout24 Online-Pk zu "Ein Jahr Corona - Wie verändert sich der Wohnimmobilienmarkt?" 11:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf DEU: 22. Technischer Kongress des Verbands der Automobilindustrie (VDA) DONNERSTAG, DEN 25. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) ((Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk, Frankenthal

10:00 DEU: KfW, Online-Jahres-Pk

10:30 DEU: B.Braun, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Nord/LB, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: EnBW, Online-Bilanz-Pk (15.00 h Analystenkonferenz 11:00 DEU: Volkswagen Financial Services, Jahres-Pk

11:00 DEU: Deutsche Bahn AG, Online-Jahres-Pk

12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

18:30 DEU: TLG Immobilien, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahreszahlen

DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: ad pepper media, Jahreszahlen

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Geschäftsbericht

DEU: Medigene, Jahreszahlen

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? 09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Pharmakartell um Antidepressivum Citalopram 09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 09:30 LuX:; EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 10:00 DEU: Online-Pk der US-Handelskammer (AmCham) Germany zum Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (erster von zwei Tagen) FREITAG, DEN 26. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen

12:00 DEU: BASF, Capital Markets Day

14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Villeory & Boch, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online) TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: Lagerbestände Großhandle 02/21 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) MONTAG, DEN 29. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Takkt, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

15:00 FRA: Vivendi, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/21

DIENSTAG, DEN 30. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Bilanz-Pk (online) 13:00 FIN: Neste Oyj, Hauptversammlung

13:00 NOR: UPM-Kymmene Oyj, Hauptversammlung

13:00 SWE: SEB, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht

DEU: Westwing Group, Geschäftsbericht

DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen

DEU: ElringKlinger, Jahres-Pk

DEU: Cancom, Jahreszahlen

DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen

DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen

DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

FRA: Total, Online-Konferenz zu Strategie und Ausblick mit Vorstandsvorsitzendem Patrick Pouyanné DEU: Ströer, Geschäftsbericht

NOR: Aker, Jahreszahlen

SWE: Eriksson, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21

12:00 POL: Industrieproduktion 02/21

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 01/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Fachtagung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. zu "Biomasse in künftigen Energiesystemen - Post-EEG", Gülzow-Prüzen MITTWOCH, DEN 31. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen

10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, außerordentliche Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Varta, Jahreszahlen

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Home24, Geschäftsbericht

DEU: Medios, Jahreszahlen

DEU: Stratec, Geschäftsbericht

FRA: Capgemini, Capital Markets Day

ITA: Pirelli, 2021-2023/2025 Industrial Plan

ITA: Telecom Italia, Hauptversammlung

LUX: Adler Group, Jahreszahlen

SWE: Volvo Group, Hauptversammlung

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/21

08:00 GBR: BIP Q4/20 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/20 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/21

°

