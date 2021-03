Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den umstrittenen Impfstopp für das Astrazeneca-Vakzin, am Donnerstag, 18. März 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Seit Monaten hat Deutschland zu wenig Impfstoff und jetzt verhängt die Bundesregierung auch noch einen Impfstopp für Astrazeneca. Zehntausende Impftermine fallen aus und dass jetzt, da die dritte Corona-Welle bevorsteht. Eigentlich wollte Kanzlerin Angela Merkel das Impftempo gerade erhöhen. Doch in weiten Teilen der Bevölkerung herrscht große Verunsicherung. Bei sieben mit dem Astrazeneca-Stoff in Deutschland geimpften Menschen sind Gerinnsel in Hirnvenen aufgetreten, drei Betroffene starben daran. Wie groß ist das Risiko angesichts Millionen geimpfter Menschen? Und warum kann nicht zur Überbrückung der Mainzer Hersteller Biontech einspringen? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter*innen gehen diesen Fragen nach.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- "Finger weg vom Pfälzerwald" - Streit um Windräder im Biosphärenreservat geht weiter- SPD im Freudentaumel, CDU in Katerstimmung - Wird die "Ampel" ein Modell für Berlin?- CDU sucht Gründe für die Wahlschlappe - Baldauf bleibt vermutlich Fraktionsvorsitzender- Kampf ums Eigenheim im Grünen - Steigender Flächenverbrauch in Rheinland-Pfalz- Pestizide töten Frösche - Pfälzer Wissenschaftler*innen sehen Gefahr in den Weinbergen- Das Geheimnis der Freien Wähler - Wo sind sie stark in Rheinland-Pfalz?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4866721