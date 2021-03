EQS Group-Ad-hoc: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Schindler dementiert Akquisitionsgerüchte in der Handelszeitung



17.03.2021 / 18:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Schindler dementiert die heute in der Schweizer Handelszeitung veröffentlichten Akquisitionsgerüchte. Schindler hatte die Gerüchte bereits im Rahmen einer Anfrage der Handelszeitung richtiggestellt. Gemäss seinen Richtlinien äussert sich Schindler nicht zu Marktgerüchten. In diesem speziellen Fall hat der Konzern jedoch entschieden, dass ein öffentliches Dementi angebracht und notwendig ist.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung