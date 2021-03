DJ Gericht spricht Shell, Eni und Descalzi in Korruptionsprozess frei

Von Sarah McFarlane

MAILAND (Dow Jones)--Ein Mailänder Gericht hat am Mittwoch in einem der größten Korruptionsuntersuchungen in der Energiebranche die Ölkonzerne Royal Dutch Shell und Eni sowie den Eni-Chef Claudio Descalzi für nicht schuldig befunden. Eni und Shell hatten der nigerianischen Regierung 2011 insgesamt 1,3 Milliarden Dollar für eine Lizenz zur Erkundung des Ölblocks OPL-245 vor der Küste des westafrikanischen Landes gezahlt. Der Vorwurf hatte gelautet, dass Eni und Shell dabei Bestechungsgelder an Geschäftsleute und Politiker gezahlt haben sollen.

