Bei Walt Disney ist der Optimismus zurückgekehrt. Die Aussichten, dass in den USA - dank des hohen Impf-Tempos - bereits im Sommer wieder eine Art Normalität eintreten könnte, haben die Aktie angeschoben. Nachdem jüngst in Florida die Freizeit-und Themenparks sowie Hollywood-Studios wieder geöffnet wurden, kommen heute positive (Öffnungs-)News aus Kalifornien. Die Aktie notiert im Plus und liegt knapp unter ihrem Allzeithoch.Konkret werden die beiden kalifornischen Disney-Themenparks am 30. April ...

