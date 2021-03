DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: PIERER Industrie AG übernimmt zur Gänze ABATEC und stellt sich für die Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen auf - Schwerpunkt ist die Entwicklung von hocheffizienten Batteriesystemen im Elektro-Zweiradbereich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wels (pta039/17.03.2021/17:55) - Die PIERER Industrie AG hat mit deren Tochterunternehmen PIERER Mobility AG für die Entwicklung und Produktion leistungsfähiger Zweirad-Elektrofahrzeugen die verstärkte Kooperation mit der VARTA AG angekündigt. Als weiterer Teil des E-Mobility-Schwerpunkts wird der Elektronikspezialist ABATEC vollständig in der PIERER Industrie AG integriert.

ABATEC wurde 2018 von Stefan Pierer (PIERER Industrie AG) und Michael Tojner (MONTANA TECH COMPONENTS AG) in sehr schwieriger Ausgangssituation übernommen und in der Folge erfolgreich restrukturiert.

Mit 200 gesicherten Arbeitsplätzen und Standorten in Oberösterreich und Salzburg liefert ABATEC nun wichtige Elektronikbaugruppen für die elektromobile Zukunft der PIERER Mobility AG. Um diese Weiterentwicklung zu ermöglichen, werden die Anteile (49%) der MONTANA TECH COMPONENTS an die PIERER Industrie AG veräußert - die ABATEC wird nach Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden damit ein 100% PIERER Tochterunternehmen.

In der Restrukturierung der ABATEC wurde klar, dass unsere Zusammenarbeit sehr positiv funktioniert und wir im Bereich Elektromobilität eine gemeinsame Zukunftsvision sehen", so Michael Tojner. "Die ABATEC hat sich zu einem wichtigen Innovationsmotor für die Fahrzeug-Unternehmen der Gruppe entwickelt - deshalb war die volle Integration in unsere Entwicklungs- und Produktionsabläufe sehr wichtig", so Stefan Pierer. Gleichzeitig beginnen wir eine enge Kooperation mit der VARTA AG und setzen dabei auf deren Innovationsführerschaft im Bereich hochleitungsfähiger Batteriezellen."

Über die Pierer Industrie-Gruppe: Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf die Herstellung von "Powered-Two Wheelers" und den automotiven High-Tech Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell mehr als 9.000 Mitarbeiter mit einem Gruppenumsatz von rund EUR 2,5 Milliarden.

Rückfragehinweis: Pierer Industrie AG, A-4600 Wels, Edisonstraße 1, Österreich, Telefon: + 43 7242 69402 Email: info@piererindustrie.at, Webseite: https://www.piererindustrie.at

Über die MONTANA TECH COMPONENTS AG Die 2006 gegründete MONTANA TECH COMPONENTS AG ist eine global agierende Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten fokussiert. Die Divisionsunternehmen des wachstumsorientierten Konzerns zählen zu den Marktführern in ihren Tätigkeitsbereichen. Diese Führungsposition wird abgesichert durch kontinuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Konzerngesellschaften. MONTANA TECH COMPONENTS vereint die drei Unternehmensgruppen VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace. Die technologie- und innovationsorientierte Gruppe erzielte 2019 einen Gesamtumsatz von über 1,35 Mrd. Euro und ist an 83 Standorten in weltweit 34 Ländern vertreten. Aktuell werden insgesamt rund 10.700 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen beschäftigt. https://www.montanatechcomponents.com/

Über die VARTA AG Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig. Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der VARTA AG Konzern mit dem Hauptstandort in Ellwangen beschäftigt derzeit über 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. http://www.varta-ag.com

Rückfragen & Kontakt: Jürgen Beilein Tel: +43 664 831 2 841 Email: beilein@zbcom.at Website: https://www.montanatechcomponents.com

(Ende)

Aussender: Pierer Industrie AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at

