DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester vor Fed - Autos setzen Hausse fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem abwartenden Geschäft hat der DAX am Mittwoch mit einem kleinen Plus geschlossen. Der Tag stand ganz im Zeichen der US-Notenbank (Fed), auch wenn diese ihre Beschlüsse erst nach dem Handelsende in Europa mitteilen wird. Weiter für Verunsicherung sorgte das Impfdesaster in der EU, wegen dem Lockerungshoffnungen nach hinten verschoben werden, mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 14.597 Punkte und schloss damit fast auf Allzeithoch.

Fed dürfte die Wachstumsprognosen anheben

Als spannende Gratwanderung wird die Fed-Sitzung gesehen. Sie müsse ihre Worte genau wählen und dürfe weder zu tauben- noch zu falkenhaft klingen, andernfalls drohten anziehende Renditen, so Michael Heise, Chefvolkswirt des HQ Trust. "Jerome Powell wird sich mit der Frage konfrontiert sehen, bis zu welchem Wert die Notenbank Preissteigerungen als temporär ansehen und tolerieren wird". Es wird erwartet, dass die Fed die Prognosen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr anheben wird.

Stützend für den Markt wirkte die anhaltende Rally der Autoaktien. VW Vorzüge im DAX stiegen um 11 Prozent auf 230,80 Euro, ihre am Vortag haussierenden Stammaktien um weitere 15,8 Prozent. Dazu kamen positive Analystenstimmen. Unter anderem hat Kepler Cheuvreux das Kursziel für VW Vz von 199 auf 270 Euro erhöht. BMW legten nach einem gut aufgenommenen Ausblick auf 2021 um 6,2 Prozent zu. Die schwachen Acea-Absatzzahlen wurden vom Markt als "historisch" ignoriert. VW und BMW werden immer mehr als "Tesla-Jäger" gesehen.

Leoni lagen zeitweise im zweistelligen Prozentbereich im Plus, gaben die Gewinne jedoch vollständig ab und schlossen 0,8 Prozent niedriger. Die Aktie sei wohl zu heiß gelaufen mit der Sektor-Hausse, meinte ein Händler. In dem Umfeld dürfte dann der Ausblick für Ernüchterung gesorgt haben. Leoni rechnet auch dieses Jahr noch mit roten Zahlen.

Techwerte werden gemieden

Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt im Vorfeld der Fed-Entscheidung drückten auf Techaktien: Delivery Hero büßten 3,2 Prozent ein und Infineon 0,8 Prozent. Die Zehnjahresrendite in den USA markierte mit 1,68 Prozent ein neues Jahreshoch. Nach Vorlage der 2020er-Zahlen gaben TAG Immobilien um 0,2 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.596,61 +0,27% +6,40% DAX-Future 14.585,00 +0,17% +6,79% XDAX 14.587,12 +0,08% +6,72% MDAX 31.867,40 -0,72% +3,48% TecDAX 3.372,79 -0,40% +4,98% SDAX 15.327,47 -0,67% +3,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,11 -64 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 13 17 0 4.617,4 76,0 71,4 MDAX 22 38 0 1.113,0 42,9 45,5 TecDAX 10 20 0 974,6 34,4 32,0 SDAX 19 46 4 190,4 9,3 10,8 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 12:56 ET (16:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.