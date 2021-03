Halle/MZ (ots) - Die eigentliche Botschaft der Ökonomen ist diese: Wenn alles gut geht, wird die Wirtschaft das zweite Corona-Jahr einigermaßen überstehen. Das ist keinesfalls sicher, dass alles gut gehen wird. Zuletzt sorgten die sich schnell ausbreitenden Corona-Mutationen wieder für steigende Infektionszahlen. Für die wirtschaftliche Erholung ist nichts gefährlicher als eine dritte Welle. Was also tun? So lange die Inzidenz steigt, machen weitere Öffnungsschritte auch ökonomisch keinen Sinn. Die Erwartung an die Politik: Mehr Tempo beim Impfen - selbst wenn es für die Verhinderung der dritten Welle zu spät sein könnte.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4866734

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de