Die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) und NileDutch haben heute einen Verkaufs- und Kaufvertrag unterzeichnet, durch den Hapag-Lloyd sämtliche Anteile an der niederländischen Container Reederei Nile Dutch Investments B.V. (NileDutch) erwirbt. Mit rund 40 Jahren Expertise ist NileDutch einer der führenden Anbieter von Containerdiensten von und nach Westafrika. Das Unternehmen ist weltweit an 85 Standorten präsent und verfügt über 16 eigene Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Singapur, China, Angola, Kongo und Kamerun. Mit zehn Liniendiensten sowie rund 35.000 TEU Transportkapazität ...

