Auch wenn der Bitcoin etwas von seinem jüngsten Allzeithoch bei rund 62.000 Dollar zurückgekommen ist - die Digitalwährung hat in den vergangenen Monaten eine fulminante Rallye hingelegt. Und dieser "astronomische Anstieg könnte ein Treiber der Hausse am Aktienmarkt" sein, so Star-Investor Mark Mobius gegenüber CNBC.So vermutet der Gründer von Mobius Capital Partners vor, dass Investoren, die sich auf der "richtigen Seite des Kryptowährungshandels" befanden, bereit waren, mehr Risiko an den Aktienmärkten ...

