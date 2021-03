Mit einem Umsatz von gut 26,5 Milliarden Yuan konnte die chinesische E-Commerce-Plattform Pinduoduo (ISIN: US7223041028; WKN: A2JRK6) in Q4-2020 die Markterwartungen von 19,2 Milliarden Yuan signifikant übertreffen. Gleichzeitig verzeichnete Pinduoduo 788 Millionen aktive Nutzer im Jahr 2020, womit die in Shanghai ansässige Firma sogar den Erzrivalen Alibaba (ISIN: US01609W1027; WKN: A117ME) übertreffen konnte, der zeitgleich "lediglich" auf 779 Millionen Klienten kam. Auch wenn die Erlösentwicklung bei Pinduoduo sehr beeindruckend war, so brach die Aktie an der Nasdaq in einer ersten Reaktion massiv ein und wurde zeitweise sogar unterhalb der Marke von 141 US-Dollar gehandelt.Grund zur Beunruhigung besteht für die Anleger allemal, da Firmengründer Colin Huang Zheng seinen Posten als Chairman heute ebenfalls überraschend niedergelegt hat. Über den wirklichen Hintergrund, weshalb Huang Zheng von seinem Posten zurücktritt, kann allerdings nur spekuliert werden. So ist der gesamte chinesische E-Commerce-Sektor bei den Pekinger Behörden massiv in Misskredit geraten, nachdem Alibaba-Urgestein Jack Ma im Herbst vergangenen Jahres die chinesische Regierung offen kritisierte. Nachdem im Reich der Mitte seitens der Regierung massiv in den E-Commerce-Markt eingegriffen wurde, müssen Anleger nun auch künftig zumindest weitere regulatorische Eingriffe befürchten.

