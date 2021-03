DJ PTA-Adhoc: Vantage Towers AG: Finaler Angebotspreis für Vantage Towers Aktien auf Euro 24,00 je Aktie festgelegt.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

17. März 2021

Düsseldorf, 17. März 2021 - Vodafone Group Plc und Vodafone GmbH haben in Abstimmung mit der Vantage Towers AG ("Vantage Towers") und den Konsortialbanken den finalen Angebotspreis auf Euro 24,00 je Aktie für die bestehenden Namensaktien ohne Nennbetrag (die "Aktien") festgelegt, die im Rahmen des erstmaligen öffentlichen Angebots der Vantage Towers (der "IPO") angeboten wurden. Insgesamt werden 95.833.334 Aktien (einschließlich 12.500.000 Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen) aus dem Bestand der Vodafone GmbH bei Investoren im Rahmen des IPO platziert.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, beträgt das gesamte Platzierungsvolumen Euro 2,3 Milliarden basierend auf dem finalen Angebotspreis.

Nach Abschluss des IPO und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird die Vodafone GmbH weiterhin 81,1 % der Aktien der Vantage Towers halten.

Die Handelsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für morgen, den 18. März 2021 unter dem Tickersymbol "VTWR", Wertpapierkennnummer (WKN) A3H 3LL und ISIN: DE000A3H3LL2 erwartet.

