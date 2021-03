DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Endgültiger Angebotspreis - Vodafone und Vantage Towers legen finalen Angebotspreis auf EUR 24,00 je Vantage-Towers-Aktie fest

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta044/17.03.2021/21:10) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST * Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am morgigen 18. März 2021 * Vodafone erzielt Bruttoerlöse in Höhe von EUR 2,3 Mrd. (unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird) aus der Platzierung von 95.833.334 Aktien (einschließlich 12.500.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen) * Angebot impliziert eine Marktkapitalisierung von Vantage Towers von EUR 12,1 Mrd. * Der Börsengang stellt einen signifikanten Meilenstein für Vantage Towers dar, während das Unternehmen weiterhin seinen Fokus darauf richtet, das volle Potenzial seiner führenden Funkturminfrastruktur auszuschöpfen, um die steigende Nachfrage nach Konnektivität in ganz Europa zu bedienen

Nick Read, CEO der Vodafone Gruppe:

"Der Börsengang schafft Wert für unsere Aktionäre: er unterstreicht den Stellenwert unserer Funkturmanlagen im 5G Zeitalter und ermöglicht es Vantage Towers, sein volles Potenzial als fokussierter, unabhängiger Funkturmbetreiber auszuschöpfen, während mit dem Emissionserlös die Konzernschulden reduziert werden. Vor 18 Monaten haben wir mit dem Carve-Out der Vantage Towers als Teil unserer Strategie zur Verbesserung der Kapitalrendite begonnen. Wir sind mit großem Tempo vorangeschritten und der heutige erfolgreiche Börsengang ist das Resultat all dieser harten Arbeit. Die Strategie, Vodafone neu auszurichten, um nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen, wird fortgesetzt."

Vivek Badrinath, CEO von Vantage Towers:

"Wir hatten viel Kontakt zu den Investoren und freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Angebots. Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein und legt den Grundstein für die nächste Wachstumsphase von Vantage Towers in der dynamischen Funkturmbranche. Durch unseren kommerziellen Fokus, unser hervorragendes Netz und unsere starke Bilanz sind wir gut aufgestellt, um diese Chancen zu nutzen."

Vodafone Group Plc und Vodafone GmbH ("Vodafone Deutschland" und zusammen mit Vodafone Group Plc "Vodafone") haben in Abstimmung mit Vantage Towers AG ("Vantage Towers") und den Konsortialbanken für die bestehenden Namensaktien ohne Nennbetrag (die "Aktien"), die im Zuge des Börsengangs von Vantage Towers (der "IPO") angeboten wurden, den endgültigen Angebotspreis auf EUR 24,00 je Aktie festgelegt. Vodafone platziert im Zuge des IPO insgesamt 95.833.334 Aktien (einschließlich 12.500.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen), so dass sich das Gesamtvolumen der Platzierung unter Zugrundelegung des Angebotspreises (unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird) auf bis zu EUR 2,3 Mrd. beläuft. Die platzierten Aktien entsprechen 18,9 % des ausstehenden Grundkapitals von Vantage Towers. Unter Zugrundelegung des Angebotspreises beträgt die Marktkapitalisierung von Vantage Towers etwa EUR 12,1 Mrd. Vodafone wird den Nettobetrag der Erlöse aus der Platzierung zur Rückzahlung von Schulden verwenden.

Der Handel mit den Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am morgigen 18. März 2021 unter dem Handelssymbol "VTWR", Wertpapierkennnummer (WKN) A3H3LLund der ISIN DE000A3H3LL2 aufgenommen.

Vantage Towers, Vodafone Deutschland und Digital Colony, einer der Cornerstone Investoren, haben sich vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen jeweils zu einer Lock-up-Frist von 180 Kalendertagen verpflichtet.

IPO-Konsortium

BofA Securities, Morgan Stanley und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Jefferies agieren als Joint Bookrunners.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit rund 82.000 Makrostandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.vantagetowers.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder vernetzen Sie sich mit uns auf Linkedln unter http://www.linkedin.com/company/ vantagetowers.

Zum 31. Dezember 2020 verfügte Vantage Towers über ein Bruttovermögen von EUR 10,4 Mrd. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2020 hat Vantage Towers einen Vorsteuergewinn in Höhe von EUR 417 Mio. erwirtschaftet (auf Pro-forma-Grundlage, wie im Prospekt beschrieben).

Investor Relations Media Relations

mailto:ir@vantagetowers.com mailto:media@vantagetowers.com

Über Vodafone

Vodafone ist ein führender Telekommunikationskonzern in Europa und Afrika. Unser Purpose lautet: "connect for a better future" und unsere Erfahrung und Größe bieten uns die einmalige Chance, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Unser Netz sorgt dafür, dass Familien, Freunde, Unternehmen und Regierungen verbunden bleiben und - wie COVID-19 klar gezeigt hat - spielen wir eine entscheidende Rolle darin, die Wirtschaft am Laufen zu halten und das Funktionieren kritischer Sektoren wie Bildung und Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Vodafone ist der größte Mobilfunk- und Festnetzanbieter in Europa und ein führender globaler Anbieter von loT-Konnektivität. Unsere M-Pesa-Technologieplattform in Afrika ermöglicht mehr als 45 Mio. Menschen den Zugang zu mobilen Zahlungs- und Finanzdienstleistungen. Wir betreiben Mobilfunk- und Festnetze in 21 Ländern und begleiten in 48 weiteren Ländern Mobilfunknetze als Partner. Zum 31. Dezember 2020 hatten wir mehr als 300 Mio. Mobilfunkkunden, mehr als 27 Mio. Festnetz-Breitbandkunden, mehr als 22 Mio. TV-Kunden und haben mehr als 118 Mio. Geräte für das Internet der Dinge (Internet of Things/loT) verbunden.

Wir unterstützen Diversität und Inklusion durch unsere Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit, stärken die Rolle von Frauen durch Netzwerke und bieten Frauen, Mädchen und der Gesellschaft im Ganzen einen besseren Zugang zu Bildung und digitalen Kenntnissen. Wir respektieren alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Glauben, Kultur oder Religion.

Vodafone hat darüber hinaus umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen unserer Geschäfte auf den Planeten eingeleitet, mit dem Ziel, unsere Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50 % zu senken und bis 2040 emissionsfrei zu sein, bis 2025 100 % unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und 100 % unserer nicht mehr genutzten Netzwerkgeräte wiederzuverwenden, weiterzuverkaufen oder zu recyceln.

Verweise auf Vodafone in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Vodafone Group Plc. Verweise auf die Vodafone-Gruppe beziehen sich auf die Vodafone Group Plc und ihre Tochtergesellschaften, soweit nicht anderweitig angegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.vodafone.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VodafoneGroup oder setzen Sie sich auf Linkedln über www.linkedin.com/company/vodafone mit uns in Verbindung.

Investor Relations Media Relations

Investors.vodafone.com Vodafone.com/media/contact

ir@vodafone.co.uk GroupMedia@vodafone.com

Eingetragener Sitz: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, England. Eingetragen in England unter der Nr. 1833679

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Vantage Towers dar. Das Angebot und die Börsennotierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse sind ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erfolgt. Der Angebotszeitraum für die Wertpapiere ist bereits abgelaufen und die Aktien sind bereits verkauft worden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Aktien sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgt sein. Der Wertpapierprospekt ist bei der Vantage Towers, Prinzenallee 11 - 13, 40549, Düsseldorf, Deutschland, und auf der Vantage-Towers-Website kostenfrei erhältlich.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch ist ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig gewesen wäre.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 16:10 ET (20:10 GMT)

DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Endgültiger -2-

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere durften in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika fand nicht statt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/ 1129 (die "Prospektverordnung").

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, die (i) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben oder die (ii) vermögende Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf den IPO, und dabei insbesondere das Datum der Börsennotierung, Zweckbestimmung der Erlöse sowie die Treibhausgasemissionsziele von Vodafone.

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden", "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten", "erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder "abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, die Vodafone oder einem Mitglied der Vodafone-Gruppe, einschließlich Vantage Towers und Mitgliedern von Vantage Towers, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder Vodafone noch Vantage Towers noch die BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE, UBS AG London Branch, Barclays Bank Ireland PLC, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE oder die Jefferies GmbH (zusammen die "Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für Vantage Towers und Vodafone und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit dem IPO. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf den IPO ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer Vantage Towers und Vodafone die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem IPO übernehmen die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des IPO angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere der Vantage Towers oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit dem IPO oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf Vantage Towers beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

Zur Abdeckung potenzieller Mehrzuteilungen hat sich die Vodafone GmbH bereit erklärt, den Konsortialbanken bis zu 12.500.000 Aktien zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat die Vodafone GmbH den Konsortialbanken die Option gewährt, eine Anzahl von Aktien zu erwerben, die der Zahl von Aktien entspricht, die zur Abdeckung von Mehrzuteilungen während des Stabilisierungszeitraums (wie nachstehend definiert) zugeteilt wurden. Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien handelt die Morgan Stanley Europe SE als Stabilisierungsmanager und kann in dieser Funktion entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (Artikel 5(4) und (5) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission) Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktkurs der Aktien zu stützen und dadurch Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher findet eine Stabilisierung nicht zwangsläufig statt und kann jederzeit enden. Diese Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Beginn des Handels mit den Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich am 18. März 2021, ergriffen werden und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt einzustellen (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungsgeschäfte dienen der Stützung des Marktkurses der Aktien während des Stabilisierungszeitraums. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktkurs der Aktien höher ausfällt, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass sich der Marktkurs vorübergehend auf einem nicht haltbaren Niveau bewegt.

(Ende)

Aussender: Vantage Towers AG Adresse: Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Sarah Rötzer Tel.: +49 172 20000 38 E-Mail: Sarah.Roetzer@vantagetowers.com Website: www.vantagetowers.com

ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1616011805639 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 16:10 ET (20:10 GMT)

DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Endgültiger -3-

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 16:10 ET (20:10 GMT)