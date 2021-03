Plug Power (US72919P2020) goss mit seiner Pressemitteilung gestern kaltes Wasser auf das Investorensentiment, als es ankündigte, dass man die Finanzzahlen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 sowie die Quartalsberichte für 2019 und 2020 Abschlüsse überarbeiten werde. In Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer KPMG handelt es sich dabei vor allem um Fehler in der Bilanzierung von Buchwerten für das Recht bestimmte Nutzungsrechte und damit verbundener Finanzverpflichtungen, die Verlusterrechnung bestimmter Dienstleistungsverträge, Wertberichtigungen bestimmter Anlagegüter sowie die Klassifizierung von Kosten im Bereich Forschung und Entwicklung. In der Folge fiel die Aktie von einem Schlusskurs am Montag dieser Woche bei 46,46 Dollar auf 42,68 Dollar gestern und notiert aktuell bei 39,10 Dollar und damit erneut 8,41 % niedriger als gestern.

