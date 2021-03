Wir wir im Wochen-Update zum Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG per 14.03. bereits vorab bekanntgegeben haben, haben wir zu den anschließenden lokalen Börsenöffnungen am 15.03. nach vorangegangenen zahlreichen Stop Loss-Verletzungen, wie aber auch dem erneuten Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends im NASDAQ 100-Index (daraufhin sofortige Auflösung dieser Absicherung) nun die Veranlassung gesehen, direkt 5 neue Aktien in das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG aufzunehmen, um somit unter einem erheblichen Abbau der durch o.g. Transaktionen stark angeschwollenen Liquiditätsquote nun wieder sofort einen von uns aktuell als strategisch angemessen erachteten Aktieninvestitionsgrad von rd. 82 % herzustellen.

