Das weltweit tätige, cloudorientierte, datenzentrierte Softwareunternehmen NetApp (NASDAQ: NTAP) hat heute über den Start von Spot Wave by NetApp sowie den Support von Spot Ocean für den Microsoft Azure Kubernetes-Service informiert. Zusammen erhalten die Kunden mit diesen Produkte führende Lösungen für einfache, skalierbare und effiziente Infrastruktur für cloudnative Anwendungen.

Mit Wave wird die Beschaffung, Bereitstellung, automatische Skalierung und Optimierung für den Betrieb von Apache Spark-Anwendungen für Big Data auf Kubernetes in der Cloud automatisiert. Es trägt außerdem zur Reduzierung von Abfällen und Kosten der Cloud um bis zu 90 bei. Mit Wave als Fertigprodukt können Unternehmen Spark-Umgebungen schneller und einfacher bereitstellen und sich darauf konzentrieren, ihre Daten in der Praxis zu nutzen in dem Wissen, dass Wave dafür sorgt, dass ihre Infrastruktur ständig hinsichtlich Verfügbarkeit, Leistung und Kosten optimiert wird.

Wave wurde auf Grundlage von Spots KI-basierter Engine entwickelt und nutzt die gleiche bewährte Technologie wie Spot Ocean. Wave bietet:

Optimierung von Kosten: Wave führt Spark-Aufträge in containerisierter Infrastruktur mittels einer intelligenten Mischung aus Spot-, On-demand- und reservierten Instanzen durch. Den Kunden werden damit Kosteneinsparungen bei der Cloud-Infrastruktur von bis zu 90 geboten.

Wave führt Spark-Aufträge in containerisierter Infrastruktur mittels einer intelligenten Mischung aus Spot-, On-demand- und reservierten Instanzen durch. Den Kunden werden damit Kosteneinsparungen bei der Cloud-Infrastruktur von bis zu 90 geboten. Serverlose Infrastruktur und Spark-bewusste Autoskalierung: Mit integrierter Autoskalierung wird die richtige Art und Größe von Recheninstanzen basierend auf den Workload-Anforderungen auf Spark-Aufträge abgestimmt, um Leistung und Effizienz zu maximieren.

Mit integrierter Autoskalierung wird die richtige Art und Größe von Recheninstanzen basierend auf den Workload-Anforderungen auf Spark-Aufträge abgestimmt, um Leistung und Effizienz zu maximieren. Richtige Dimensionierung und Überwachung mit Spark: Stimmen Sie die Spark-Konfigurierung ständig auf Grundlage von Analysen der tatsächlichen Anforderungen an Spark-Aufträge ab.

"Unternehmen sind im Begriff, Kubernetes schnell zu übernehmen, um cloudnative Anwendungen mit mehr Tempo und Agilität bereitzustellen nicht nur für zustandslose Dienste, sondern auch für Big Data-Anwendungen", sagte Amiram Shachar, Vice President und General Manager von Spot by NetApp. "Die Notwendigkeit, dass Unternehmen bei Kosten, Leistung und Verfügbarkeit von Cloudinfrastruktur ein auf optimale Effizienz ausgerichtetes Gleichgewicht schaffen, bringt Komplexitäten und Zeitaufwand mit sich. Spot Wave und Ocean lösen dieses Problem, indem sie ein serverloses Erlebnis für Spark liefern und gewährleisten, dass die Infrastruktur von Spark ständig optimiert wird."

NetApp gab ferner bekannt, dass Ocean, die serverlose Container-Engine von Spot und Grundlage von Spot Wave, jetzt Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) unterstützt, zusätzlich zum Support für AWS ECS (Elastic Container Service) und EKS (Elastic Kubernetes Service) sowie GKE (Google Kubernetes Engine) von Google.

"Wave baut auf den Möglichkeiten auf, die uns bei Ocean so gut gefallen, mit Schwerpunkt auf dem spezifischen Bedarf von Big Data-Anwendungen", sagte Gal Aviv, Chief Technology Officer bei Fyber. "Es werden sich viele Möglichkeiten eröffnen, wenn man Spark-Anwendungen mit Wave verbindet. Die Lösung hat ferner die tolle Qualität, dass Aufträge mit den vorhandenen Werkzeugen umgesetzt werden können und potentiell die richtige Infrastruktur für die Nutzung leistungshungriger ML-Anwendungen geschaffen werden kann."

NetApp und Spot by NetApp können jeweils auf eine umfassende Geschichte der Beteiligung an und Erfahrung mit Kubernetes und der Kubernetes-Community verweisen. NetApp investiert derzeit in Produkte von NetApp und Spot by NetApp für Kubernetes und liefert die führenden Lösungen und Möglichkeiten für anwendungsorientierte Infrastruktur und Datenmanagement, die Unternehmen für die Nutzung kritischer cloudnativer Anwendungen benötigen.

Weitere Informationen über Spot Wave finden Sie online auf https://spot.io/products/wave.

