Die Volkswagen Aktien setzten ihren starken Aufwärtstrend am heutigen Handelstag beeindruckend fort. Nach dem Herbert Diess der CEO der Wolfsburger in den letzten Wochen erfolgreich die Marketingstrategie von Elon Musk kopierte, scheint der Kurs kein Halten mehr zu kennen. Die positiven Meldungen im Umfeld des Konzerns mehren sich, sodass man bei den Kunden und Börsianern im Gespräch bleibt. Vorteil ist vor allem, dass weniger Geld für kapitalintensive Werbung ausgegeben werden muss. Auch in Übersee scheint die Aktie an Attraktivität gewonnen zu haben, doch dazu später mehr.Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (ISIN: DE0007664039) legten am heutigen Handelstag um 13,18 % auf 237,80€ zu. Im Gesamtjahr konnte die Aktie bereits starke 132 % zulegen und notiert nur noch 15 % unter dem Allzeithoch von 278 € pro Anteil. Allerdings stammt dieses Hoch noch vor dem Dieselgate.

