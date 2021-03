Mit einer umfangreichen empirischen Studie belegt StarCapital die Überlegenheit eines modifizierten Value Ansatzes, die "Profitable Value-Strategie". Die Strategie profitierte nicht nur von Value-starken Perioden, sondern erwies sich auch im Zeitverlauf als robust. Die Überlegenheit von Profitable Value zeigte sich in allen Subuniversen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...