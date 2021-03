Das amerikanische Franchise Unternehmen BAB Inc. (ISIN: US0551831078, OTCQB: BABB) will eine Dividende in Höhe von 1 US-Cent auszahlen. Die Auszahlung erfolgt am 22. April 2021 (Record date ist der 1. April 2021). Die BAB Inc. ist die Muttergesellschaft der BAB Systems und Hersteller von Backwaren wie Muffins und Bagels. Zu den Marken gehören z. B. Big Apple Bagels (BAB) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...