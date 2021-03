Cembra veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 und Einladung zur Generalversammlung 2021

Zürich - Cembra Money Bank AG hat heute den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht, der umfassende Informationen zur finanziellen Entwicklung der Gruppe, zum Risikomanagement, zur Nachhaltigkeit, zur Corporate Governance und zu den Vergütungen im Jahr 2020 enthält. Ein Online-Bericht und ein Kurzbericht sind ebenfalls verfügbar

Cembra hat zudem die Einladung zur Generalversammlung 2021 veröffentlicht. Wie am 19. Februar 2021 angekündigt, wird eine Dividende von CHF 3.75 pro Aktie vorgeschlagen. Wie weiter bereits bekanntgegeben, beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von Susanne Klöss-Braekler und Martin Blessing in den Verwaltungsrat. Prof. Dr. Peter Athanas und Katrina Machin werden sich an der Generalversammlung 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Urs Baumann ist auf seinen Entscheid, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, zurückgekommen, und der Verwaltungsrat schlägt nun Urs Baumann zur Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtsdauer vor. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich ebenfalls der Wahl für eine weitere Amtszeit.

Die ordentliche Generalversammlung 2021 wird am 22. April in Zürich stattfinden. Aufgrund von Covid-19 und den anwendbaren Massnahmen des Bundes werden Aktionäre nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können. Cembra bittet daher alle Aktionäre, an der Generalversammlung 2021 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen.

Kontakte Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 22. April 2021: 26. April 2021: 22. Juli 2021: Generalversammlung 2021 Ex-Dividendendatum Publikation Halbjahresergebnis 2021 und Zwischenbericht

Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen, KMU-Kredite sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 1'000 Mitarbeitende aus 39 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2021 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.