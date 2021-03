Migranten, Flüchtlinge und internationale Studenten profitieren 2020 von der Unterstützung durch Western Union Foundation

Die Western Union Foundation hat heute bekannt gegeben, dass sie mehr als 6 Millionen USD investiert hat, um durch Finanzierung von Trainings-, Ausbildungs- und anderen Arbeitsinitiativen für Migranten, Flüchtlinge und internationale Studenten sowie für Katastrophen- und COVID-Hilfe 200.000 Menschen in 33 Ländern zu unterstützen. In ihrem 2020 Global Philanthropic Impact Report hebt die Stiftung die Wirkung hervor, die durch die Aktivierung von Gemeinschaften entsteht, und ruft die globale Gemeinschaft dazu auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um unterversorgte Bevölkerungsgruppen mit wirtschaftlichen Chancen zu verbinden, während die Welt mit der frühen Erholung von einer durch COVID gestörten Weltwirtschaft beginnt.

