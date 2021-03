DJ PTA-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll nutzt das durch die Pandemie beeinflusste Geschäftsjahr gezielt für weitere Strukturanpassungen

Breitenbach (pta005/18.03.2021/07:00) - * Nettoerlöse in Höhe von CHF 212,2 Millionen * Geldfluss aus Betriebstätigkeit in Höhe von CHF 6,8 Millionen * Betriebsergebnis inkl. Sonderbelastungen in Höhe von CHF -16,6 Millionen

Das Geschäft der Von Roll Gruppe wurde im Jahr 2020 durch externe Einflüsse negativ geprägt. Schwierige Umstände für unsere Kunden aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie führten zu einem deutlichen Nachfragerückgang in nahezu allen Produktsegmenten und Regionen.

Die Von Roll Gruppe hat die Phase einer sich stark abschwächenden Weltkonjunktur konsequent genutzt, um weitere, gezielte Strukturanpassungen in Europa vorzunehmen. Hervorzuheben ist die Aufgabe von zwei Produktionswerken in Frankreich, die im Geschäftsjahr 2019 zwar noch rund CHF 50 Millionen zum Konzernumsatz beitrugen, jedoch seit Jahren hoch defizitär waren.

Im Ergebnis sank der Nettoerlös im abgelaufenen Geschäftsjahr auf CHF 212,2 Millionen (2019: CHF 291,6 Millionen). Das Betriebsergebnis war überwiegend durch negative Buchwerteffekte aus den vorgenannten Strukturanpassungen belastet und lag bei CHF -16,6 Millionen (2019: CHF 9,8 Millionen). Das Nettoergebnis verschlechterte sich im gleichen Masse auf CHF -24,2 Millionen (2019: CHF 3,3 Millionen). Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit lag bei CHF 6,8 Millionen (2019: CHF 12,6 Millionen).

In den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2021 verzeichnete die Von Roll Gruppe einen starken Auftragseingang und konnte ertragsseitig von den zuletzt umgesetzten Strukturanpassungen enorm profitieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet der Konzern spürbare Umsatzzuwächse und ein deutlich positives Betriebsergebnis.

Kennzahlen Konzern in CHF 1 000 2020 2019 Bestelleingang 196 998 296 944 Nettoumsatzerlöse 212 237 291 581 Davon Insulation 156 129 212 683 Davon Composites 56 108 78 898 Gruppenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) -4 920 [ 21 540 Betriebsergebnis vor Dekonsolidierung -5 283 9 795 Betriebsergebnis (EBIT) -16 565 9 795 Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) -24 215 3 261 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 6 831 12 625 Eigenkapitalquote 74,5% 71,9% Mitarbeiterbestand (FTE) 973 1 203

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.

