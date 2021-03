Die gestrige FED-Sitzung entfesselt den Markt noch einmal. Der DAX notiert vorbörslich auf neuen Höhen und könnte gleich mit einem GAP weiter "to the moon" starten. Zurückhaltung vor der FED-Sitzung Nach der Eröffnung um 14.550 Punkte hatte der DAX sein Rekordhoch recht nah vor Augen. Am Vormittag pendelte er noch einmal in der Handelsspanne vom Dienstag, ohne auf der Unterseite die Range-Kante zu berühren. Doch auch zum Rekordhoch schloss er zunächst ...

