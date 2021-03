CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument IUSR IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument IUSR IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA ETF is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument QDVM IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument QDVM IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA ETF is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument CEM2 IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument CEM2 IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA ETF is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument EDMF IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument EDMF IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA ETF is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument 9M0 SE0015660014 ACRINOVA AB A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument 9M0 SE0015660014 ACRINOVA AB A EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument S4VC GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument S4VC GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.03.2021:Das Instrument IO8N US4620442073 ION GEOPHYSIC. NEW DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.03.2021The instrument IO8N US4620442073 ION GEOPHYSIC. NEW DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.03.2021 and ex capital adjustment on 19.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument ELP US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument ELP US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AP6 FI0009009377 CAPMAN OYJ EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument AP6 FI0009009377 CAPMAN OYJ EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument US7567641060 RED LION HOTELS DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument US7567641060 RED LION HOTELS DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument PU11 DE000A1YC996 THE SOCIAL CHAIN AG NA ON EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument PU11 DE000A1YC996 THE SOCIAL CHAIN AG NA ON EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.03.2021:Das Instrument 92M GB0001602944 CML MICROSYST.PLC LS-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.03.2021The instrument 92M GB0001602944 CML MICROSYST.PLC LS-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.03.2021 and ex capital adjustment on 19.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument CLV US89677Q1076 TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument CLV US89677Q1076 TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument ELP0 US20441B3087 CIA PARAN. EN. ADR 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument ELP0 US20441B3087 CIA PARAN. EN. ADR 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument CA09258M1014 BLACKROCK GOLD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument CA09258M1014 BLACKROCK GOLD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.03.2021:Das Instrument WLN AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.03.2021The instrument WLN AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.03.2021 and ex capital adjustment on 19.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument WLN AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument WLN AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AMI DE0008131350 AMALPHI AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021The instrument AMI DE0008131350 AMALPHI AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.03.2021:Das Instrument 9AS CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.03.2021The instrument 9AS CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.03.2021 and ex capital adjustment on 19.03.2021