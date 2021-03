The following instruments on XETRA do have their first trading 18.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.03.2021Aktien1 GB00BNQRZZ55 AMTE Power PLC2 KYG066341028 Autohome Inc.3 GB00BMXMR838 In The Style Group PLC4 JE00BG12QT70 Bigdish Plc5 GB00BM97CN29 BrandShield Systems PLC6 GB00BJJPX768 Hardide PLC7 CA98422W1032 Xigem Technologies Corp.8 US1248301004 CBL & Associates Properties Inc.9 BE0974303357 Cenergy Holdings S.A.10 GRS393503008 Mytilineos S.A.11 GRS310003009 Quest Holdings S.A.12 BE0974338700 Titan Cement International S.A.13 DE000A3H3LL2 Vantage Towers AG14 CA09261Q1072 Blackrock Silver Corp.Anleihen1 US084659BC45 Berkshire Hathaway Energy Co.2 DE000A3H25B4 Thüringen, Freistaat3 US92343VGF58 Verizon Communications Inc.4 US808513BK01 Charles Schwab Corp.5 US00828EEE59 African Development Bank6 FR0014002JM6 Frankreich, Republik7 DE000NLB3QX9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 XS2310797696 Simon International Finance S.C.A.9 US92343VGD01 Verizon Communications Inc.10 US92343VGE83 Verizon Communications Inc.11 US92343VGJ70 Verizon Communications Inc.12 US92343VGG32 Verizon Communications Inc.13 CH1101096464 Zürcher Kantonalbank14 XS2320539765 BAWAG P.S.K.15 US25160PAF45 Deutsche Bank AG16 XS2320745156 Hannover Rück SE17 XS2320459063 Imperial Brands Finance Netherlands B.V.18 DE000A3H3JU7 LEG Immobilien SE19 XS2321526480 Nordea Bank Abp20 XS2320760114 Verizon Communications Inc.21 XS2320759538 Verizon Communications Inc.22 US95040QAM69 Welltower Inc.23 XS2322289385 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)24 DE000BHY0GE9 Berlin Hyp AG25 FR0014002J90 BPCE S.A.26 US12505BAE02 CBRE Services Inc.27 XS2320789014 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG28 USG4863AAN84 International Game Technology PLC29 XS2319950130 Spa Holdings 3 Oy30 XS2319954710 Standard Chartered PLC31 USU8936PAV59 Transdigm Inc.32 XS2035200349 African Development Bank33 DE000HLB41A9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB21F0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB21D5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB21G8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB20M8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB20K2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB20H8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HLB20E5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HLB20F2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 XS2320759884 Verizon Communications Inc.43 US92343VGH15 Verizon Communications Inc.44 US92343VGK44 Verizon Communications Inc.45 US988498AP63 Yum! Brands, Inc.