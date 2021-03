NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 18.03.2021:Das Instrument SGN US8688612048 SURGUTNEFTEGAS ADR/10 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument SGN US8688612048 SURGUTNEFTEGAS ADR/10 EQUITY has its first trading date on 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 18.03.2021:Das Instrument 39K NL0014040206 CENTOGENE N.V. EO -,12 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument 39K NL0014040206 CENTOGENE N.V. EO -,12 EQUITY has its first trading date on 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 18.03.2021:Das Instrument DOQ AT0000818802 DO + CO AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument DOQ AT0000818802 DO + CO AG EQUITY has its first trading date on 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 18.03.2021:Das Instrument VTWR DE000A3H3LL2 VANTAGE TOWERS AG NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument VTWR DE000A3H3LL2 VANTAGE TOWERS AG NA O.N. EQUITY has its first trading date on 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 18.03.2021:Das Instrument 1D3 US81752R1005 SERITAGE GWTH PR.A DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument 1D3 US81752R1005 SERITAGE GWTH PR.A DL-,01 EQUITY has its first trading date on 18.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

VANTAGE TOWERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de