TAGESTHEMA I

Die Fed hat ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und will den Leitzins nahe null halten und die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Sie strebt Vollbeschäftigung und Preisstabilität an. Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel mit elf zu null Stimmen. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Die US-Währungshüter zeigen sich angesichts der gestiegenen US-Kapitalmarktrenditen bislang unbesorgt, weil dies als Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung gesehen wird. Gleichzeitig sind die Notenbanker bestrebt, die Märkte von der Notwendigkeit einer anhaltenden geldpolitischen Unterstützung zu überzeugen. Die meisten Fed-Vertreter erwarten immer noch, dass die kurzfristigen Zinssätze bis 2023 in der Nähe von null gehalten werden. Aber sieben Ratsmitglieder erwarten nun, dass die Zinsen 2022 oder 2023 angehoben werden, im Vergleich zu fünf im Dezember. Die US-Währungshüter erwarten nun ein stärkeres Wirtschaftswachstum, eine höhere Inflation und eine niedrigere Arbeitslosigkeit in diesem Jahr als noch im Dezember.

TAGESTHEMA II

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) berät am Donnerstag in einer Sondersitzung über die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. Erwartet wird, dass die EMA im Anschluss eine abschließende Empfehlung abgibt. Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Impf-Patienten hatten Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2020 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 5.878 -6% 15 6.255 Umsatz Automotive 2.151 -21% 11 2.736 Umsatz Defence 3.728 +6% 11 3.522 EBIT 67 -87% 15 512 EBIT Automotive -315 -- 11 186 EBIT Defence 409 +20% 11 341 Ergebnis nach Steuern/Dritten -12 -- 15 335 Ergebnis je Aktie -0,29 -- 15 7,77 Dividende je Aktie 1,39 -42% 15 2,40

Weitere Termine:

07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Video-BI-

PK)

07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK)

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis

08:45 DE/BMW AG, Analysten- und Investoren-Tag (via Webcast)

09:20 DE/Vantage Towers AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK (virtuell)

10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK (digital) und Roundtable mit CEO Duesmann

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital)

13:00 FI/Nokia Corp, Capital Markets Day (virtuell)

18:15 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020

DIVIDENDENABSCHLAG

Roche: 9,10 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,584 Mrd CHF - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 22,0 zuvor: 23,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 700.000 zuvor: 712.000 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2028 Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050 im Gesamtvolumen von 5,5 bis 6,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 8,5 Mrd bis 9,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 750 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.706,00 0,28 S&P-500-Indikation 3.977,25 0,09 Nasdaq-100-Indikation 13.224,00 0,18 Nikkei-225 30.216,75 1,01 Schanghai-Composite 3.455,99 0,30 +/- Ticks Bund -Future 171,28 -6 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.596,61 0,27 DAX-Future 14.665,00 0,62 XDAX 14.667,13 0,63 MDAX 31.867,40 -0,72 TecDAX 3.372,79 -0,40 EuroStoxx50 3.849,74 -0,03 Stoxx50 3.282,11 -0,22 Dow-Jones 33.015,37 0,58 S&P-500-Index 3.974,12 0,29 Nasdaq-Comp. 13.525,20 0,40 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,34% -41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Kursgewinnen in Europa rechnen Börsianer am Donnerstag. Der DAX wird an der 14.700er-Marke erwartet nach ultrabullischen Aussagen der US-Notenbank. Sie hat ihre US-Wachstumsprognose für 2021 kräftig erhöht, will aber gleichzeitig nichts unternehmen gegen den Inflationsanstieg und gleichzeitig auch noch die Geldpolitik extrem locker lassen. Bei den Konjunkturdaten im Fokus stehen am Donnerstag die Auftragseingänge für die deutsche Industrie und die Handelsbilanz der Eurozone. Bei den Einzelwerten wird weiter auf VW geblickt und ob es auch nach der 11-Prozent-Rally der Vorzüge vom Vortag und bereits kräftigen Gewinnen am Dienstag noch weiter nach oben geht. Dabei hatten die Stammaktien von VW noch stärker zugelegt als die im DAX notierten Vorzüge.

Rückblick: Abwartend - Der Tag stand im Zeichen der US-Notenbank, auch wenn diese ihre Beschlüsse erst nach dem Handelsende in Europa mitteilte. Weiter für Verunsicherung sorgte das Impfdesaster in der EU, weil damit Lockerungshoffnungen nach hinten verschoben werden, mit entsperechend negativen Folgen für die Wirtschaft. Der Stoxx-Autoindex war mit plus 3,3 Prozent, beflügelt von den erneuten kräftigen Aufschlägen bei VW und BMW, größter Gewinner vor dem Bankensektor, der von steigenden Renditen profitierte. VW Vorzüge schossen um 11 Prozent, die VW-Stammaktien um weitere 15,8 und BMW um 6,2 Prozent nach oben. Bei letzteren trieben ein gut aufgenommener Ausblick und wie auch bei VW die Fantasie mit Blick auf das Geschäft mit Elektroautos. VW und BMW würden immer mehr als "Tesla-Jäger" gesehen, hieß es. Nach den jüngsten Gewinnen mit Blick auf die Wiedereröffnung von Mallorca als Reisegebiet dominierten im Reise- und Freizeitsektor Gewinnmitnahmen (-0,9%). BT Group (+6,5%) profitierten davon, sich bei Auktionen des Regulierers mehrere Frequenzen für den Aufbau der 5G-Netze gesichert zu haben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Leoni lagen lamge zweistellig im Plus, gaben die Gewinne jedoch vollständig ab und schlossen 0,8 Prozent niedriger. Die Aktie sei wohl zu heiß gelaufen mit der Sektorhausse, meinte ein Händler. Leoni hatte im Tagesverlauf mitgeteilt, auch dieses Jahr noch mit roten Zahlen zu rechnen. Zu den neuen ergänzenden Geschäftszahlen hatte es am Morgen aus dem Handel geheißen, sie beinhaltetetn nicht viel Neues. Nach Vorlage der 2020er-Zahlen gaben TAG Immobilien um 0,2 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Während sich die VW-Vorzüge nach der 11-prozentigen Rally im Xetra-Handel nachbörslich kaum bewegten, wurden die Stämme nachrichtenlos weitere 11 Prozent höher gestellt. SNP wurden 7 Prozent tiefer getaxt, nachdem die Geschäftszahlen für 2019 massiv nach unten korrigiert wurden. Nachdem Vantage Towers den Ausgabepreis auf 24 Euro je Aktie festgesetzt hat, wurde das Papier bei Lang & Schwarz bereits mit 25,90 Euro gehandelt.

USA / WALL STREET

