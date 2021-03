Bis auf Sidney folgen heute früh alle asiatischen Börsen den positiven Vorgaben der Wall Street. Der Nikkei 225 Index und der Hang Seng Index führen die Liste der Gewinner an, nachdem die Federal Reserve den Bullen neue Rückendeckung gab. Auch die Futures steigen heute vor Eröffnung der europäischen Vorbörse. Der DAX-Future wird 0,36 % höher bei 14.724 Punkten gesehen, der S&P 500 Future notiert bei 3.969 Punkten (+0,15 % ) und der Nasdaq-Future liegt 0,25 % höher bei 13.222 Punkten.Anzeige:Frankfurt schloss bereits vor der FED Entscheidung und nahm die Nervosität der Anleger mit in die Schlusskurse. Alle wichtigen deutschen Benchmarks bis auf den DAX schlossen am Mittwoch tiefer. Der Blue Chip Index hob sich positiv ab und stieg um 0,27 % auf 14.596,61 Punkte. Der größte Verlierer war der MDAX, der um -0,72 % auf 31.867,40 Punkte nachgab. Der TecDAX sank um -0,40 % auf 3.372,70 Punkte und der SDAX gab -0,67 % auf 15.327,47 Punkte ab. Im Verlauf der Pressekonferenz kletterte der DAX-Future jedoch stark und erreichte während der asiatischen Sitzung Kurse von bis zu 14.756 Punkten (Juni Kontrakt).

