DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Fed hat ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und will den Leitzins nahe null halten und die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Sie strebt Vollbeschäftigung und Preisstabilität an. Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel mit elf zu null Stimmen. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Die US-Währungshüter zeigen sich angesichts der gestiegenen US-Kapitalmarktrenditen bislang unbesorgt, weil dies als Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung gesehen wird. Gleichzeitig sind die Notenbanker bestrebt, die Märkte von der Notwendigkeit einer anhaltenden geldpolitischen Unterstützung zu überzeugen. Die meisten Fed-Vertreter erwarten immer noch, dass die kurzfristigen Zinssätze bis 2023 in der Nähe von null gehalten werden. Aber sieben Ratsmitglieder erwarten nun, dass die Zinsen 2022 oder 2023 angehoben werden, im Vergleich zu fünf im Dezember. Die US-Währungshüter erwarten nun ein stärkeres Wirtschaftswachstum, eine höhere Inflation und eine niedrigere Arbeitslosigkeit in diesem Jahr als noch im Dezember.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 22,0 zuvor: 23,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 700.000 zuvor: 712.000 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.978,25 +0,11% Nasdaq-100-Indikation 13.229,50 +0,22% Nikkei-225 30.216,75 +1,01% Hang-Seng-Index 29.482,29 +1,54% Kospi 3.066,68 +0,63% Shanghai-Composite 3.454,06 +0,25% S&P/ASX 200 6.745,90 -0,73%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Erneut im Bann der Wall Street stehen die Aktienmärkte. Nach den "taubenhaften" Äußerungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatten sich die Anleger dort ermutigt gezeigt und Aktien gekauft, während der Dollar unter Druck geriet. In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 30.176 Punkte, allerdings schmolzen deutlich höhere Gewinne am Gesamtmarkt im Tagesverlauf ab. Dabei könnte auch der mit der Dollarschwäche festere Yen etwas bremsend wirken. Hinzu kommt, dass laut einem Bericht die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am morgigen Freitag eine Ausweitung ihrer Zielspanne für die Renditen diskutieren könnte - dies wird als denkbarer Auftakt für höhere Leitzinsen gedeutet. Während dies die Euphorie am Aktienmarkt dämpft, profitieren Bankentitel von der Spekulation. Am südkoreanischen Markt (+0,7 Prozent) hat die Aktie des Impfstoffherstellers SK Bioscience ein überzeugendes Debüt hingelegt und das Tageslimit von plus 30 Prozent erreicht. Angeführt werden die Börsen der Region vom Hongkonger Markt, wo der HSI um 1,5 Prozent vorrückt. Neben Seoul und Tokio gilt Hongkong als Börsenplatz, der besonders stark den Wall-Street-Vorgaben folgt. Der Schanghaier Markt reiht sich mit einem Plus von einem halben Prozent eher in den Gesamttrend in Ostasien ein.'Dagegen zeigte sich die Börse in Sydney (-0,7%) gegen die Tendenz leichter. Zwar gab es starke Daten vom Arbeitsmarkt, die bereits wieder das Vor-Corona-Niveau erreichten; doch forcierten diese zugleich den Anstieg der Anleiherenditen.

US-NACHBÖRSE

Vor allem Quartalsberichte haben im nachbörslichen US-Handel die Kurse gemacht. So steigerten sich Williams-Sonoma um 12,5 Prozent. Parallel zu besser als erwarteten Zahlen bei Ergebnis und Umsatz kündigte das Haushaltswaren-Unternehmen ein neues Aktien-Rückkaufprogramm, eine Erhöhung der Quartalsdividende und die Rückzahlung eines Darlehens über 300 Millionen Dollar an. Dagegen standen Pager Duty unter Druck (-4,9%). Zwar fiel der Verlust des Cloud-Computing-Spezialisten im vierten Quartal nicht so schlimm aus wie erwartet, und der Umsatz lag über der Unternehmensprognose. Doch fiel die Verlustprognose für das laufende Quartal und das Gesamtjahr schlechter aus als bislang prognostiziert. Steigende Gewinne und Umsätze verhalfen der Aktie des Halbleiter-Herstellers Semtech zu Aufschlägen von 3,2 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal übertraf der Gewinn je Aktie (0,51 Dollar) die Analystenprognosen (0,48 Dollar). Dagegen hatte Herman Miller (-3,3%) in ihrem dritten Geschäftsquartal mit sinkenden Netto-Umsätzen zu kämpfen. Das Ausmaß der Erholung der globalen Nachfrage bleibe ungesichert, teilte der Büro- und Wohnmöbelhersteller mit. Lordstown Motors, ein Hersteller von Elektro-Lkws, hat Viertquartalszahlen veröffentlicht, die jedoch wenig interessierten - das Unternehmen hat bislang noch kein einziges Produkt verkauft. Lordstown informierte über die Investitionspläne und die erforderlichen Kosten, die höher lagen als von Analysten erwartet. Seit Freitag war die Aktie wegen des Berichts eines Shortsellers unter Druck geraten. Nun erholte sie sich um 3,3 Prozent. Die Unklarheit bleibt indes groß, und die Börsenaufsicht SEC hat sich bereits mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt, wie CEO Steve Buns bestätigte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.015,37 0,58 189,42 7,87 S&P-500 3.974,12 0,29 11,41 5,81 Nasdaq-Comp. 13.525,20 0,40 53,64 4,94 Nasdaq-100 13.202,38 0,38 50,10 2,44 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,037 Mrd 984 Mio Gewinner 1.804 1.120 Verlierer 1.425 2.156 unverändert 139 92

Freundlich - Der Dow übersprang in Reaktion auf die Fed-Verlautbarungen erstmals die Marke von 33.000 Punkten. Der Nasdaq-Composite drehte nach Abschlägen von über 1 Prozent mit sinkenden Rentenrenditen ins Plus. Die Fed hatte ihren Kurs noch lange niedriger Zinsen und das Anleihekaufprogrammen wie weitgehend erwartet bestätigt. Zudem zeigte sie sich angesichts der gestiegenen US-Renditen unbesorgt. Hier hatten einige Marktakteure auf ein Gegensteuern gesetzt. Lennar stiegen um 13,8 Prozent, nachdem das Hausbau-Unternehmen die Erwartungen übertroffen hatte. Zudem stützten die gesunkenen Marktzinsen. Plug Power brachen um 7,9 Prozent ein. Das Unternehmen muss die Geschäftsausweise für 2018 und 2019 korrigieren. Uber gaben um 4,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen seinen britischen Fahrern erstmals einen Arbeiter-Status gewährt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 2,4 5 Jahre 0,80 -2,8 0,82 43,6 7 Jahre 1,27 -0,2 1,27 62,3 10 Jahre 1,64 2,5 1,62 72,3 30 Jahre 2,43 4,8 2,38 78,0

Dass die Fed trotz steigender Inflationsannahmen mittelfristig am Nullzinsniveau festhielt, ließ die Zehnjahresrendite vom Jahreshoch von rund 1,67 Prozent auf 1,64 Prozent zurückkommen - auf Tagessicht noch immer ein Aufschlag von 2,5 Basispunkten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:12 % YTD EUR/USD 1,1971 -0,1% 1,1979 1,1904 -2,0% EUR/JPY 130,33 -0,0% 130,40 129,92 +3,4% EUR/GBP 0,8570 -0,1% 0,8578 0,8557 -4,0% GBP/USD 1,3967 +0,0% 1,3964 1,3912 +2,1% USD/JPY 108,87 +0,0% 108,86 109,14 +5,5% USD/KRW 1123,90 +0,2% 1121,80 1129,88 +3,5% USD/CNY 6,4949 -0,1% 6,5041 6,5012 -0,5% USD/CNH 6,4932 +0,1% 6,4869 6,5028 -0,2% USD/HKD 7,7645 -0,0% 7,7656 7,7664 +0,2% AUD/USD 0,7828 +0,3% 0,7801 0,7734 +1,6% NZD/USD 0,7251 +0,1% 0,7241 0,7184 +0,9% Bitcoin BTC/USD 58.745,50 +0,6% 58.395,50 56.194,75 +102,2%

Für den Dollar waren die Fed-Verlautbarungen keine guten Nachrichten: Der Euro schoss auf 1,1981 Dollar in die Höhe von Wechselkursen um 1,19 vor den Fed-Beschlüssen. Der Dollar-Index sackte von Ständen knapp unter 92,00 auf rund 91,40 Prozent ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,20 64,60 -0,6% -0,40 +31,9% Brent/ICE 67,54 68,00 -0,7% -0,46 +30,6%

Die Ölpreise erholten sich deutlich von den Tagestiefs und ermäßigten sich auf Tagessicht nur moderat. Händler verwiesen auf die verbesserten Wachstumsprojektionen der Fed. Dies habe Nachfrageimpulse entfacht, hieß es. Gebremst wurde der Preis von deutlicher als vorausgesagt gestiegenen Rohöllagerbeständen in den USA.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.751,45 1.747,62 +0,2% +3,82 -7,7% Silber (Spot) 26,55 26,36 +0,7% +0,19 +0,6% Platin (Spot) 1.223,53 1.218,03 +0,5% +5,50 +14,3% Kupfer-Future 4,10 4,12 -0,5% -0,02 +16,3%

Die Aussicht auf Zinsen nahe null bei einem gleichzeitigen möglichen Überschießen der Inflation über das langfristige Ziel befeuerte den Goldpreis, weil das zinlose Gold dadurch an Attraktivität gewinnt. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.744 US-Dollar. Gold gilt zudem als Inflationsschutz.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins auf 2,75 von 2,00 Prozent angehoben. Es ist die erste Zinserhöhung seit vergangenen August. Der geldpolitische Ausschuss signalisierte einen ebenso deutlichen Zinsschritt für die nächste Sitzung im Mai, sofern sich die Wirtschaft den Erwartungen entsprechend entwickele. Die meisten Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 50 Basispunkten erwartet.

RUSSLAND/USA

Russland hat seinen Botschafter in den USA für Gespräche nach Moskau beordert, nachdem US-Präsident Joe Biden Kreml-Chef Wladimir Putin scharf attackiert hatte. Biden hatte in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC News gesagt, er halte Putin für einen "Mörder". Außerdem werde der russische Staatschef dafür "bezahlen", dass er seine Präsidentschaftskandidatur 2020 zu untergraben versucht habe.

USA/TÜRKEI

Die US-Regierung hat die Pläne für ein Verbot der pro-kurdischen Partei HDP in der Türkei scharf kritisiert.

HSBC

führt exklusive Gespräche über den Verkauf ihrer unprofitablen französischen Privatkundenbank an die New Yorker Beteiligungsgesellschaft Cerberus Capital Management. Die mögliche Transaktion ist Teil einer globalen Neuordnung der Konzerngeschäfte, wie HSBC seinen Mitarbeitern in dieser Woche mitteilte.

