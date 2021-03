Wertpapiere des erst kürzlich an die Börse gegangen Biotech-Unternehmens BioNTech befinden sich seit Anfang an in einem stetigen Aufwärtstrend und erreichten im Dezember vergangenen Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt. Seitdem konsolidiert der Wert jedoch grob seitwärts aus, die hieraus resultierende Formation gibt jedoch Hinweise auf den möglichen Verlauf der Aktie. An den Start gegangen war BioNTech Ende 2019 um 16,69 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...