Implenia gewinnt großen Auftrag für den Bau des Lysaker-Fornebu-Tunnels in NorwegenHSBC spricht mit Finanzinvestor Cerberus über den Verkauf ihres defizitären Privatkundengeschäfts in Frankreich (WSJ)Schindler dementiert Akquisitionsgerüchte in der HandelszeitungZur Rose-Gruppe baut europäische Marktführerschaft weiter aus und setzt Gesundheitsplattform erfolgreich um Corestate entwickelt System zum Handling komplexer Klimarisiken beim Immobilien-Investment Deutsche-Börse-Tochter Quantative Brokers will in den japanischen Derivate-Markt einsteigen (Nikkei) DEUTZ beendet Corona-Jahr 2020 mit solidem Schlussquartal Eckert & Ziegler hat im vergangenen Jahr mehr verdient und die eigene Prognose übertroffen Heidelbergcement plant 2,20 Euro Dividende - sieht leichtes ...

